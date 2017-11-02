В Таллиннском горсобрании произошла серия рокировок

Таллинская городская избирательная комиссия определила депутатов городского собрания взамен тех, которые вынуждены отказаться от места в горсобрании в связи с занимаемой должностью, сообщает Раэпресс.

Сийма Валмара Кийслера заменит Рийна Солман, Майлис Репс — Тийт Терик, Яака Ааба — Энно Тамм, Свена Миксера — Анто Лийват, Андреса Анвельта — Аннела Оясте, Евгения Осиновского — Карл-Мартин Синиярв, Индрека Саара — Кади Пярнитс.

До окончания срока полномочий депутата Рийгикогу в Таллиннском горсобрании Эйки Нестора будет замещать Кадри Кыусаар, а Виктора Васильева — Владимир Панов.

Депутатов Европарламента Яну Тоом, Каю Каллас и Урмаса Паэта заменят в горсобрании соответственно Андрей Биров, Лийс Клаар и Вилья Тоомаст.

Поскольку Александр Чаплыгин является служащим Таллиннской городской канцелярии, его полномочия прекращены, а вместо него депутатом городского собрания станет Игорь Ермаков.

Вместо отказавшихся от депутатства Ханно Певкура, первым замещающего его Пауля-Эрика Руммо и второй замещающей его Анне Суллинг обязанности депутата будет исполнять Хели Тедер.