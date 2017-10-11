В Таллиннском городском музее сменился директор

Таллиннская городская управа утвердила новым директором Таллиннского городского музея Трийн Сийнер. Она приступит к исполнению новых обязанностей с 1 декабря, сообщает Раэпресс.

Трийн Сийнер — человек в музейном деле опытный. Она работала в Этнографическом парке-музее Эстонии, Историческом музее Эстонии, а сейчас занимает пост заведующей музеем Банка Эстонии.

Кандидатура ее была отобрана в результате объявленного Таллиннским департаментом культуры конкурса, на который поступили семь заявок. Выбор комиссии пал на Трийн Сийнер, потому что она представила четкую перспективу развития музея. Оценила комиссия и ее предшествующий опыт и личные качества.

Трудовые отношения с предыдущим директором Кальмаром Ульмом были расторгнуты в августе по его инициативе.