В таллиннском движении общественного транспорта произойдут изменения в связи с триатлоном

автобусы линий 21, 21B, 41 и 41B к Балтийскому вокзалу пойдут в объезд по бульвару Каарли, улице Тоомпеа и бульвару Каарли с временной остановкой на остановке троллейбусов Тынисмяги по направлению к центру города, в сторону Какумяэ эти автобусы пойдут, не проезжая через центр города и не делая остановок Бульвар Мере, Виру и Площадь Вабадузе;

автобусы линий 5, 18, 36, 40, 73 и трамваи линий 3 и 4 не будут останавливаться на остановках Виру и Площадь Вабадузе на Пярнуском шоссе при движении от центра города. Автобусы будут делать остановку Площадь Вабадузе на одноименной остановке трамваев на Пярнуском шоссе;

автобусы линий 16, 17, 17A, 20, 20A, 23 не будут останавливаться на остановке Площадь Вабадузе при движении от центра города, а будут делать эту остановку на бульваре Эстония, на остановке, расположенной до перекрестка с Пярнуским шоссе;

для совершающих объезды троллейбусов и автобусов линий 21, 21B, 41, 41B жесткие графики движения не устанавливаются.

4 августа с начала и до конца рабочего дня, а также 5 августа с 9 до 12 часов изменения в движении общественного транспорта будут следующими:

автобусы линии 3 в сторону Веэренни пойдут в объезд по бульвару Пыхья, улицам Сууртюки и Раннамяэ, бульварам Тооме и Каарли, площади Вабадузе, бульвару Эстония, Театральной площади, не делая остановок Линнахалль, Бульвар Мере и А.Лайкмаа;

автобусы линии 73 в обе стороны пойдут в объезд по бульвару Пыхья, дорогой перед "Генератором культуры" улицам Курси, Каласадама и Каларанна с остановкой при движении от центра города на дороге перед "Генератором культуры" ( после перекрестка с бульваром Пыхья), а при движении к центру города — на остановке Линнахалль на бульваре Пыхья;

в движении автобусов линий 3, 59, 73 и трамваев линий 1 иa 2 могут возникать кратковременные перерывы, для них не устанавливаются жесткие графики движения.

С начала рабочего дня и до 17.30 4 августа и с 9 до 12 часов 5 августа изменения в движении общественного транспорта будут следующими:

автобусы линии 40 пойдут в объезд по улицам Рандла и Пухангу с временной остановкой на улице Пухангу после перекрестка с улицей Рандла и не останавливаясь на остановке Супелранна;

маршрут линии 72 сокращается до перекрестка улиц Сыле и Копли с конечной остановкой Малева на направлении к центру города. Отменяются остановки Сирби, Марата, Сепа и Копли. При движении в объезд жесткие графики для автобусов этой линии не устанавливаются.