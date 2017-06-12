В таллиннском детском саду Веэризе прошел ”праздник стропил”

В пятницу в Какумяэ по адресу Веэризе, 1 прошел «праздник стропил», ознаменовавший новый этап строительства детского сада, который откроет двери осенью, сообщает Раэпресс.

Вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что город продолжает создавать места в детских садах, придерживаясь программы развития 2013–2021. ”Несмотря на то, что в городе сейчас более 350 свободных мест в детских садах, необходимо создавать дополнительные места в новых и быстроразвивающихся районах. Хааберсти является одним из самых крупных и перспективных районов, — отметил Кылварт. — В последние годы здесь поселилось много молодых семей, поэтому первый муниципальный детский сад в Какумяэ крайне необходим”.

По словам старейшины Хааберсти Марека Юргенсона, существующие здесь детские сады устарели и сконцентрированы в Вяйке-Ыйсмяэ. Он также отметил, что уже этой осенью новый детский сад примет 140 малышей.

В детском саду будет образовано 6 групп. Стоимость строительства составляет около 2,3 миллиона евро, к этому добавится стоимость кухонного оснащения и прочего инвентаря. На площади 8750 кв. м. кроме детского сада появятся также детские площадки. Строительство полностью финансируется городом.