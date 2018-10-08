В Таллиннском центре психического здоровья — неделя открытых дверей

Неделя открытых дверей традиционно проводится во вторую неделю октября, поскольку 10 октября — День психического здоровья.

"Вопросы укрепления психики очень актуальны для нас, — отметил вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер, — поскольку ежегодно диагностируется 26 тысяч вспышек такого рода заболеваний, из которых каждое третье — у пациентов в возрасте до 24 лет, а половина — до 34 лет. Очень важно, чтобы молодой человек получал помощь сразу, не дожидаясь обострения заболевания или превращения его в хроническое. Опыт нашего центра показывает, что лечение, психологическая помощь и социальная поддержка в совокупности дают наилучший эффект".

На этой неделе открыты двери Клуба в Хааберсти (ул. Ыйсмяэ, 105а), Центра деятельности в Ласнамяэ (ул. Паэ, 19/1),Терапевтического центар, реабилитационной команды и команды общественной работы (ул. Мустамяэ, 50), Ируского дома молодежи (ул. Хоолдекоду, 2/2)