08.10.2018, 19:55

В Таллиннском центре психического здоровья — неделя открытых дверей

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rus.delfi.ee
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Fotolavastus
фото иллюстративноеFoto: Anni Õnneleid

С 8 по 12 октября двери Таллинского центра психического здоровья открыты для всех желающих ознакомиться с деятельностью центра, причем для посещения открыты все подразделения центра по всему Таллинну. Там будут проводиться лекции, встречи с сотрудниками, беседы с клиентами и т.д.

Неделя открытых дверей традиционно проводится во вторую неделю октября, поскольку 10 октября — День психического здоровья.

"Вопросы укрепления психики очень актуальны для нас, — отметил вице-мэр Таллинна Тынис Мёльдер, — поскольку ежегодно диагностируется 26 тысяч вспышек такого рода заболеваний, из которых каждое третье — у пациентов в возрасте до 24 лет, а половина — до 34 лет. Очень важно, чтобы молодой человек получал помощь сразу, не дожидаясь обострения заболевания или превращения его в хроническое. Опыт нашего центра показывает, что лечение, психологическая помощь и социальная поддержка в совокупности дают наилучший эффект".

На этой неделе открыты двери Клуба в Хааберсти (ул. Ыйсмяэ, 105а), Центра деятельности в Ласнамяэ (ул. Паэ, 19/1),Терапевтического центар, реабилитационной команды и команды общественной работы (ул. Мустамяэ, 50), Ируского дома молодежи (ул. Хоолдекоду, 2/2)

Tallinn Hockey weekend
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