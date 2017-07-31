В Таллиннском ботаническом саду состоятся плановые работы по уходу

По причине плановых работ по уходу в розарии и оранжерее эти части ботанического сада будут закрыты для посетителей в начале августа, сообщается в пресс-релизе.

Розарий закрыт в период с 31июля по 4 августа, а уже с 5 августа можно будет снова любоваться розами в цвету. Все оранжереи, в том числе ”Пальмовый дом”, закрыты с 7 по 11 августа. Оранжереи вновь откроются для посетителей 12 августа.

Во время работ по уходу действуют льготные цены на входные билеты: 2,5 евро для взрослых посетителей и 1 евро для учащихся. Билеты по специальным ценам продаются только в кассе ботанического сада, и дополнительные льготы на них не распространяются.

Ботанический сад просит извинить за возможные неудобства.