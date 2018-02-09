В Таллиннском аэропорту заработает автоматическая система отсеивания подозрительных пассажиров

Министерство внутренних дел надеется к маю частично запустить систему, которая будет автоматически проводить анализ рисков в отношении пассажиров Таллиннского аэропорта.

По планам, в мае должна заработать система, с помощью которой уже два года назад рекомендовали передавать полиции информацию о бронировании, передали радионовости ERR.

Для того, чтобы попасть в систему, человек должен соответствовать определенным критериям, пояснил глава бюро управления информацией Департамента полиции и погранохраны Иво Колк.

"Под эти критерии попадает направление полета, конечный пункт, пересадки, информация о том, был ли билет куплен в последнюю минуту за наличные. И все это теперь отдельная аналитическая работа. Скажем так, будут рассматривать профиль: кто может совершить теракт или быть связан с тяжкими преступлениями, например, наркоторговцы", — отметил он.

В зависимости от настройки параметров и числа пассажиров количество попаданий в эту систему в Эстонии может быть от 1200 до 11 000 в месяц, отмечают в МВД. Большая часть этих данных будет попадать в созданное подразделение бронирования.

"Там на основании этих данных должны проверить, оправданно ли было попадание в систему. После этого данные надо сравнить с инфосистемой полиции. Если попадание было оправданным, то надо решить, как отреагировать: отправить человека на таможенный контроль или посмотреть на его дальнейшие действия", — сказал Колк.