В Таллиннском аэропорту в пятницу откроется расширенный пассажирский терминал

В Таллиннском аэропорту 30 июня откроется расширенный пассажирский терминал с вдвое увеличенной зоной предполетного досмотра, пропускная способность которой вырастет до 1150 человек в час.



Об этом в четверг, 29 июня, сообщила пресс-служба Таллиннского аэропорта.

Площадь расширенного терминала увеличится на 4000 кв. метра, стоимость строительных работ составила 5,2 млн евро, передает rus.err.ee.

"Некоторые работы продолжатся "за кулисами" и летом, но к началу председательства (Эстонии в Совете ЕС) необходимые изменения выполнены, и мы сможем достойно принимать гостей", — сказала председатель правления Таллиннского аэропорта Пирет Мюрк-Дюбуа.

Летом также продолжатся работы по строительству новой трамвайной остановки с северной стороны пассажирского терминала.