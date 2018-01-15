15.01.2018, 15:31

В Таллиннском аэропорту развернули троих граждан России и одного гражданина Турции

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rus.delfi.ee
EST
Suvised ehitustööd Tallinna Lennujaamas.
фото иллюстративноеFoto: Tallinna lennujaam

На выходных из Таллиннского аэропорта выслали обратно домой троих граждан РФ и одного гражданина Турции. У них не было необходимых документов.

В субботу, 13 января, из Москва в Таллинн прибыли трое граждан России. У мужчин 1976 и 1971 годов рождения и у женщина 1989 года рождения отсутствовали документы, в которых обозначены цели и условия визита. Им выдали извещение о запрете на въезд в страну, а визы признали недействительными. 14 января они отправились в Москву.

14 января из также из Москвы в Таллинн прибыл гражданин Турции 1967 года рождения. Мужчина пребывал в Шенгенской зоне дольше, чем это возволяла его виза, и ему запретили въезд. Мужчина остался в ожидании выезда из Шенгенской зоны.

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