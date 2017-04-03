03.04.2017, 16:05

В Таллиннском аэропорту появился сканер тела

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rus.delfi.ee
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Kehaskänner
Фото иллюстративноеFoto: Andres Putting

С этой недели Таллиннский аэропорт предоставляет своим пассажирам возможность прохождения проверки при помощи сканера тела. Новый агрегат призван облегчить процесс проверки пассажиров с протезами, имплантатами и кардиостимуляторами.

По словам руководителя службы безопасности аэропорта Тарви Пихлакаса, прохождение сканера является добровольным. ”Обычные пассажиры будут по-прежнему проходить контроль безопасности при помощи металлодетектора, но теперь вместо ручной проверки будет возможность провести дополнительный досмотр при помощи сканера, без физического контакта”, — отметил он.

Устройство Provision2 было приобретено по результатам международного тендера за 246 000 евро.

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