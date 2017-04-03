В Таллиннском аэропорту появился сканер тела

С этой недели Таллиннский аэропорт предоставляет своим пассажирам возможность прохождения проверки при помощи сканера тела. Новый агрегат призван облегчить процесс проверки пассажиров с протезами, имплантатами и кардиостимуляторами.

По словам руководителя службы безопасности аэропорта Тарви Пихлакаса, прохождение сканера является добровольным. ”Обычные пассажиры будут по-прежнему проходить контроль безопасности при помощи металлодетектора, но теперь вместо ручной проверки будет возможность провести дополнительный досмотр при помощи сканера, без физического контакта”, — отметил он.

Устройство Provision2 было приобретено по результатам международного тендера за 246 000 евро.