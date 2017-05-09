В Таллиннском аэропорту начинает действовать автоматический контроль безопасности

Таллиннский аэропорт планирует уже к июлю, то есть к началу председательства Эстонии в Совете ЕС, завершить реконструкцию, призванную улучшить пропускную способность и повысить безопасность, пишет Eesti Päevaleht.

Обычных пассажиров больше всего коснется перенос точки прохождения предпосадочного контроля безопасности в начало здания, а также полная автоматизация процесса.

„Если человек корректно подготовится и упакует ручную кладь в соответствии с требованиями, то по существу он ни разу не столкнется с работником службы безопасности. Автоматизированная система — эта общая тенденция в мировых аэропортах, которая заметно увеличивает пропускную способность”, — сказал руководитель службы предпосадочного контроля безопасности Таллиннского аэропорта G4S Ивар Никопензиус.

Автоматизированные линии вместо 120 пассажиров за час смогут пропускать около 250. Те пассажиры, которые подготовили и правильно упаковали багаж, пройдут контроль быстрее, так как им не придется проходить дополнительных проверок.

При упаковке чемодана следует исключить наличие запрещенных предметов и опасных веществ. Еще на стадии подготовки следует выложить все электронные устройства и жидкости. Запасные аккумуляторы и портативные зарядные устройства можно перевозить только в ручном багаже. Если мощность аккумуляторов превышает 100 Втч, следует известить об этом авиакомпанию. Аккумуляторы мощностью более 160 Втч переводить в самолетах запрещено.