24.08.2018, 12:50

В Таллиннском аэропорту между пассажиром и персоналом разгорелся конфликт из-за русского языка

 (92)
аэропорт: мы рады всем!
Эрика Каяк
Эрика Каяк
 
EST 30
В Таллиннском аэропорту между пассажиром и персоналом разгорелся конфликт из-за русского языка
Фото носит иллюстративный характерFoto: Ilmar Saabas

18 августа у следовавшего в Барселону пассажира возник конфликт с работниками Таллиннского аэропорта, в результате чего мужчину сняли с рейса.

”Я должен был возвращаться в Барселону. В аэропорту объявили задержку рейса на два часа. Объявили по-английски и по-эстонски”, — рассказывает мужчина.

Много русских, которые не понимали, что происходит

По его словам, среди пассажиров было много русских, которые не понимали того, о чем говорилось, и постоянно переспрашивали персонал. ”Я тоже поинтересовался у персонала, почему происходит задержка, и заметил, что было бы неплохо, если бы среди работников аэропорта был кто-то, кто продублировал бы информацию на русском языке. На это я получил ответ (наш диалог был на английском языке), что персонал предоставлять информацию на русском языке не обязан”, — продолжает мужчина.

Далее, по его словам, на место была вызвана охрана, а сам он был задержан и не допущен на посадку. ”На мой вопрос, за что меня снимают с рейса, мне ответили ”You insult me and my country” (Вы оскорбляете меня и мою страну — анг.). Я спросил, каким образом я это делаю, на что получил ответ ”Because you said I must talk in Russian” (Потому что ты сказал, что я должен говорить по-русски — анг.)”, — говорит пассажир. Он утверждает, что такого выражения из его уст не звучало, а было сказано ”It would be nice if someone who speak Russian explain reason of delaying” (Было бы неплохо, если бы кто-то, кто говорит по-русски, объяснил причину задержки — анг.).

Руководитель коммуникационной службы Таллиннского аэропорта Маргот Холтс сказала Delfi, что они уже связались с данным пассажиром, чтобы выслушать его видение ситуации и обсудить детали.

”Хотелось бы отметить, что на работающих в аэропорту представителей авиакомпании, работников наземных отделов обслуживания и охраны, а также на всех, кто в своей повседневной работе имеет дело с пассажирами, ложится обязательство по обеспечению комфортного процесса перелета и безопасности как для пассажиров, так и для команды”, — сообщила Холтс и отметила, что зачастую в работе аэропорта решения приходится принимать очень быстро.

"Национальным предпочтениям у нас места нет"

”Работники ворот при принятии этих решений руководствуются условиями и регуляциями, представленными конкретной авиакомпанией, поскольку на тот момент являются уполномоченными представителями этой конкретной авиакомпании, — пояснила она. — Так, например, на борт воздушного транспортного средства не допускаются люди с явными признаками алкогольного опьянения, люди, ведущие себя агрессивно, а также люди, которые могут в общем показаться опасными для других пассажиров или экипажа. Необходимость подобных мер продиктована желанием (которое, вероятно, понятно всем) обеспечить нашим пассажирам максимально комфортный и безопасный перелет без отклонений от графика”.

Холтс отметила, что условия авиакомпаний представлены на их сайтах, и при продаже билета у пассажира всегда спрашивают, ознакомился ли он с этими условиями. ”Рекомендуем делать это еще до начала поездки, чтобы прохождение на посадку прошло без проблем”, — сказала она.

Что касается национального вопроса, то, по заверению Холтс, аэропорт по языковому признаку пассажиров не разделяет: ”Сообщения в Таллиннском аэропорту даются на эстонском и английском языках, и мы очень ценим, если наши работники владеют еще и русским языком. Мы хотим, чтобы люди чувствовали себя в нашем аэропорту как дома, чтобы им было уютно, поэтому у нас нет места национальным предпочтениям”.

”Мы рады всем!” — сказала в заключение представитель аэропорта.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ФОТО: В Нарве полицейские в масках и с пистолетами в руках эффектно задержали трех человек. Дело, вероятно, связано с торговлей оружием

24.08.2018
Читатель Delfi стал очевидцем того, как сегодня около полудня полицейские в масках и с оружием задержали в Нарве у гаражных блоков на улице Харидусе троих человек, положив их на асфальт и зафиксировав руки за спиной наручниками.
Подробнее



Партия EKRE восстановит скандальный памятник в Лихула, установленный и снесенный в 2004 году

24.08.2018
14 лет назад, 20 августа 2004 года, в местечке Лихула в Пярнумаа был установлен памятный камень в честь эстонских солдат, воевавших на стороне нацистской Германии. После разразившегося скандала этот монумент был 2 сентября демонтирован по распоряжению правительства ЭР, которое возглавлял тогда Юхан Партс. Теперь местное отделение Эстонской консервативно-народной партии (EKRE) намерено восстановить памятник.
Подробнее

Не пропустите! Завтра по всей Эстонии зажгут сотни костров и споют Песнь огня

24.08.2018
Завтра, в Ночь древних огней, по всей Эстонии вновь зажгут сотни костров и проведут множество концертов, чтобы отдать дань древней традиции и заодно завершить празднование Большой праздничной недели ЭР100.
Подробнее

Табуретки, подсвечники, замороженная рыба...Домашнее насилие становится все более изощренным

24.08.2018
В этом году в ходе домашнего насилия дебоширы пускали в ход ножи, полено, подсвечники и замороженных осетров. В августе этот список пополнился табуретками, пишет Õhtuleht.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €

Владимир Свет: что будет, если посередине улицы Лаагна сделать велодорожку?

24.08.2018
Первого июля началась реконструкция улицы Гонсиори, которая сразу же стала одной из главных тем этого лета. При этом в тени пробок и полосы реверсивного движения, которая появится после ремонта, остался один важный аспект — на обеих сторонам улицы Гонсиори будут построены велодорожки.
Подробнее

ФОТО: Столкновение с лосем причинило огромный ущерб — дорогой автомобиль пришлось отправить на утилизацию

24.08.2018
С приближением осени начинают учащаться случаи наезда на диких животных, причем суммы ущерба от таких происшествий с каждым годом только увеличиваются. Согласно статистике Salva Kindlustus за это лето, средняя сумма ущерба от наезда на дикое животное составляет уже 3 000 евро, сообщает страховая компания.
Подробнее

От Украины до дела Скрипалей: какие санкции США ввели в отношении России

24.08.2018
22 августа вступила в силу первая часть санкций США в отношении России за нарушение запрета применения химического оружия. Речь идет о причастности РФ к отравлению 4 марта экс-полковника ГРУ, бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. А через 90 дней США введут дополнительные ограничения — в случае, если Москва не предоставит "убедительные гарантии" того, что больше не будет применять химическое оружие.
Подробнее

ЭКСПЕРТ │ Что такое страхование квартирного товарищества, и какие ущербы оно возмещает

24.08.2018
Ущерб квартирному дому, обусловленный штормом, возникшим пожаром или лопнувшей водопроводной трубой, покрывается при отсутствии страхования товарищества обычно из общего ремонтного фонда. К сожалению, суммы ущерба в зависимости от его размера могут достигать порой сотен тысяч евро.
Подробнее