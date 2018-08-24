24.08.2018, 12:50

В Таллиннском аэропорту между пассажиром и персоналом разгорелся конфликт из-за русского языка

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аэропорт: мы рады всем!
Эрика Каяк
Эрика Каяк
 
EST 85
В Таллиннском аэропорту между пассажиром и персоналом разгорелся конфликт из-за русского языка
Фото носит иллюстративный характерFoto: Ilmar Saabas

18 августа у следовавшего в Барселону пассажира возник конфликт с работниками Таллиннского аэропорта, в результате чего мужчину сняли с рейса.

”Я должен был возвращаться в Барселону. В аэропорту объявили задержку рейса на два часа. Объявили по-английски и по-эстонски”, — рассказывает мужчина.

Много русских, которые не понимали, что происходит

По его словам, среди пассажиров было много русских, которые не понимали того, о чем говорилось, и постоянно переспрашивали персонал. ”Я тоже поинтересовался у персонала, почему происходит задержка, и заметил, что было бы неплохо, если бы среди работников аэропорта был кто-то, кто продублировал бы информацию на русском языке. На это я получил ответ (наш диалог был на английском языке), что персонал предоставлять информацию на русском языке не обязан”, — продолжает мужчина.

Далее, по его словам, на место была вызвана охрана, а сам он был задержан и не допущен на посадку. ”На мой вопрос, за что меня снимают с рейса, мне ответили ”You insult me and my country” (Вы оскорбляете меня и мою страну — анг.). Я спросил, каким образом я это делаю, на что получил ответ ”Because you said I must talk in Russian” (Потому что вы сказали, что я должен говорить по-русски — анг.)”, — говорит пассажир. Он утверждает, что такого выражения из его уст не звучало, а было сказано ”It would be nice if someone who speak Russian explain reason of delaying” (Было бы неплохо, если бы кто-то, кто говорит по-русски, объяснил причину задержки — анг.).

Руководитель коммуникационной службы Таллиннского аэропорта Маргот Холтс сказала Delfi, что они уже связались с данным пассажиром, чтобы выслушать его видение ситуации и обсудить детали.

”Хотелось бы отметить, что на работающих в аэропорту представителей авиакомпании, работников наземных отделов обслуживания и охраны, а также на всех, кто в своей повседневной работе имеет дело с пассажирами, ложится обязательство по обеспечению комфортного процесса перелета и безопасности как для пассажиров, так и для команды”, — сообщила Холтс и отметила, что зачастую в работе аэропорта решения приходится принимать очень быстро.

"Национальным предпочтениям у нас места нет"

”Работники ворот при принятии этих решений руководствуются условиями и регуляциями, представленными конкретной авиакомпанией, поскольку на тот момент являются уполномоченными представителями этой конкретной авиакомпании, — пояснила она. — Так, например, на борт воздушного транспортного средства не допускаются люди с явными признаками алкогольного опьянения, люди, ведущие себя агрессивно, а также люди, которые могут в общем показаться опасными для других пассажиров или экипажа. Необходимость подобных мер продиктована желанием (которое, вероятно, понятно всем) обеспечить нашим пассажирам максимально комфортный и безопасный перелет без отклонений от графика”.

Холтс отметила, что условия авиакомпаний представлены на их сайтах, и при продаже билета у пассажира всегда спрашивают, ознакомился ли он с этими условиями. ”Рекомендуем делать это еще до начала поездки, чтобы прохождение на посадку прошло без проблем”, — сказала она.

Что касается национального вопроса, то, по заверению Холтс, аэропорт по языковому признаку пассажиров не разделяет: ”Сообщения в Таллиннском аэропорту даются на эстонском и английском языках, и мы очень ценим, если наши работники владеют еще и русским языком. Мы хотим, чтобы люди чувствовали себя в нашем аэропорту как дома, чтобы им было уютно, поэтому у нас нет места национальным предпочтениям”.

”Мы рады всем!” — сказала в заключение представитель аэропорта.

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