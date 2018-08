В Таллиннском аэропорту между пассажиром и персоналом разгорелся конфликт из-за русского языка

”Я должен был возвращаться в Барселону. В аэропорту объявили задержку рейса на два часа. Объявили по-английски и по-эстонски”, — рассказывает мужчина.

Много русских, которые не понимали, что происходит



По его словам, среди пассажиров было много русских, которые не понимали того, о чем говорилось, и постоянно переспрашивали персонал. ”Я тоже поинтересовался у персонала, почему происходит задержка, и заметил, что было бы неплохо, если бы среди работников аэропорта был кто-то, кто продублировал бы информацию на русском языке. На это я получил ответ (наш диалог был на английском языке), что персонал предоставлять информацию на русском языке не обязан”, — продолжает мужчина.

Далее, по его словам, на место была вызвана охрана, а сам он был задержан и не допущен на посадку. ”На мой вопрос, за что меня снимают с рейса, мне ответили ”You insult me and my country” (Вы оскорбляете меня и мою страну — анг.). Я спросил, каким образом я это делаю, на что получил ответ ”Because you said I must talk in Russian” (Потому что вы сказали, что я должен говорить по-русски — анг.)”, — говорит пассажир. Он утверждает, что такого выражения из его уст не звучало, а было сказано ”It would be nice if someone who speak Russian explain reason of delaying” (Было бы неплохо, если бы кто-то, кто говорит по-русски, объяснил причину задержки — анг.).

Руководитель коммуникационной службы Таллиннского аэропорта Маргот Холтс сказала Delfi, что они уже связались с данным пассажиром, чтобы выслушать его видение ситуации и обсудить детали.