24.07.2017, 12:36

В Таллиннской горуправе студенты оказывают бесплатную юридическую помощь


rus.delfi.ee
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paragrahv
paragrahvFoto: Ilmar Saabas

Студенческое юридическое бюро с сегодняшнего дня начинает оказание бесплатной юридической помощи в зале обслуживания Таллинской городской управы (пл. Вабадузе, 7). Кураторами студентов выступает Союз юристов Эстонии, сообщает Раэпресс.

Консультирование будет вестись в порядке живой очереди студентами не менее, чем второго года обучения. Услуга будет оказываться на русском языке по вторникам и четвергам с 10 до 16 часов.

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