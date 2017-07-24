В Таллиннской горуправе студенты оказывают бесплатную юридическую помощь

Студенческое юридическое бюро с сегодняшнего дня начинает оказание бесплатной юридической помощи в зале обслуживания Таллинской городской управы (пл. Вабадузе, 7). Кураторами студентов выступает Союз юристов Эстонии, сообщает Раэпресс.

Консультирование будет вестись в порядке живой очереди студентами не менее, чем второго года обучения. Услуга будет оказываться на русском языке по вторникам и четвергам с 10 до 16 часов.