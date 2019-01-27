В Таллиннской горуправе можно получить помощь по вопросам аренды жилья и квартирных товариществ

Заявление о продлении срока арендного договора можно представить и, не являясь на место лично, — по электронному адресу linnavaraamet@tallinnlv.ee, но тогда оно должно быть подписано дигитально заверенной подписью.

Что касается субсидий квартирным товариществам всех пяти видов, то в инфозале помогут не только составить заявление, но и ввести в инфосистему. С 1 февраля нынешнего года все рассмотрение ходатайств о субсидиях переводится на электронную основу.

Прием по указанным выше вопросам ведется по понедельникам с 14 до 18 часов и четвергам — с 9 до 12 часов.