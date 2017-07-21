В Таллинне завершилась кампания "Мусорный терминатор"

Prügikastid Nõmmel Foto: Hendrik Osula

Поставлена точка в успешно протекавшей в течение 2015-2017 годов кампании "Мусорный терминатор" („Prügihunt 2015-2017”), призванной пропагандировать среди детей 4-9-летнего возраста ценность и бережное отношение к природе, выработать у них умение реализовывать это отношение в повседневной жизни, в частности путем сортирования отходов, предупреждения или сокращения их образования, сообщает Раэпресс.