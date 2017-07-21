В Таллинне завершилась кампания "Мусорный терминатор"

Поставлена точка в успешно протекавшей в течение 2015-2017 годов кампании "Мусорный терминатор" („Prügihunt 2015-2017”), призванной пропагандировать среди детей 4-9-летнего возраста ценность и бережное отношение к природе, выработать у них умение реализовывать это отношение в повседневной жизни, в частности путем сортирования отходов, предупреждения или сокращения их образования, сообщает Раэпресс.
Программа включала как занятия, так и игры. Их прошло 900, в том числе 868 — в детских садах и школах Таллинна и окрестных волостей Харьюского уезда. Участие в них приняли более 21 тысячи детей. .
Кампания проводилась Таллиннским департаментом окружающей среды при финансовой поддержке Центра природоохранных инвестиций.