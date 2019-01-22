В Таллинне завершается важный этап планирования

Подготовленным проектом постановления городского собрания об инициировании общей планировки Кесклиннаского района Таллиннская городская управа фактически завершает важный этап работы и переходит об общегородских планировок к уровню внутрирайонных и тематических.
С утверждением этой общей планировки таковыми будут обладать все районы города, и частично действующая до сих пор общегородская планировка, созданная в 2001 году, окончательно утратит действие, передает Раэпресс.
На самом деле, это должно было произойти раньше — начатая разработкой в 1994 году общегородская планировка была рассчитана до 2010 года.. Но вскоре стало ясно, что в условиях реформы собственности и быстрого роста экономики планировка такого масштаба не в состоянии учесть достаточно основательно потребности развития города, пояснил Новиков.
На сегодня уже установлены общие планировки Мустамяэ (2006 г.), Пирита (2009 г.), жилых массивов Ласнамяэ (2010 г.), промышленных зон Ласнамяэ (2015 г.), Кристийне (2016 г.) и Хааберсти (2017 г.). Принята общая планировка Нымме (2017 г.), которая будет представлена на утверждение городского собрания в конце нынешнего года или начале следующего. Инициирована разработка общей планировки Пыхья-Таллинна, которая поступит на утверждение горсобрания в нынешнем году.
В Таллинне существуют еще три тематические планировки — высотных зданий, ландшафтно-архитектурно ценных зон Таллинна и рекреационных возможностей ландшафтного заказника Нымме-Мустамяэ.