В Таллинне завершается важный этап планирования

С утверждением этой общей планировки таковыми будут обладать все районы города, и частично действующая до сих пор общегородская планировка, созданная в 2001 году, окончательно утратит действие, передает Раэпресс.

На самом деле, это должно было произойти раньше — начатая разработкой в 1994 году общегородская планировка была рассчитана до 2010 года.. Но вскоре стало ясно, что в условиях реформы собственности и быстрого роста экономики планировка такого масштаба не в состоянии учесть достаточно основательно потребности развития города, пояснил Новиков.