В Таллинне завершается строительство новой велодорожки

Завершение прокладки почти двухкилометровой длины велосипедной дорожки от улицы Ярвекалда до улицы Тяхеторни означает соединение в единую сеть таких дорожек в Таллинне, Сауэской и Харкуской волостях, соглашение о чем было подписано в конце 2015 года.
Трасса дорожки уже размечена, завершена вырубка на ней деревьев и кустарника, начато создание несущих конструкций. Содание дорожки, как отметил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, потребовало реорганизации перекрестков на улицах Астангу и Мооналао. Перекресток улицы Ярвекалда и Палдиского шоссе перестраивается в регулируемый светофорами. Общая стоимость строительства дорожки длиной в 1,9 км — 677 451 евро. Завершение работ намечено к 1 августа.
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