В Таллинне завершается строительство новой велодорожки

Jalgrattur teel Foto: Karli Saul

Завершение прокладки почти двухкилометровой длины велосипедной дорожки от улицы Ярвекалда до улицы Тяхеторни означает соединение в единую сеть таких дорожек в Таллинне, Сауэской и Харкуской волостях, соглашение о чем было подписано в конце 2015 года.