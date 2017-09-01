В Таллинне зарегистрированы шесть избирательных союзов

На состоявшемся сегодня заседании Таллиннская городская избирательная комиссия зарегистрировала избирательный союз "Hääled — rahvusvahelised ja kohalikud hääled Tallinna õitsva tuleviku jaoks" ("Международные и местные голоса во имя цветущего будущего Таллинна").

Последним днем для представления избирательных союзов на регистрацию было 31 августа. Таким образом, в выборах примут в столице участие шесть избирательных союзов, сообщает Раэпресс.

Кроме упомянутого, это "Движение за выживание Эстонии"(Eesti Ellujäämisliikumine), Город-метро"(Metroolinn), "НАШ Таллинн" ( MEIE Tallinn), "Свободный гражданин Таллинна" (Vaba Tallinna Kodanik) и "Избирательный союз Сависаара и "Деловой Таллинн""(Savisaare Valimisliit ja Tegus Tallinn).

Срок представления одиночных кандидатов для регистрации истекает в 18 часов 5 сентября.