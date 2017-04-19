19.04.2017, 17:04

В Таллинне закрывается для движения улица Кадака


rus.delfi.ee
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Pärnu maantee remont Tallinnas. Liivalaia ristmik
Pilt on illustratiivne Foto: Priit Simson

В связи с асфальтированием улица Кадака и бульвар Кадака закрываются для движения транспорта на 29 и 30 апреля.

Асфальтироваться будут улица Кадака от улицы Лейва до бульвара Кадака и бульвар Кадака от улицы Кадака до улицы Калда. Проезд будет обеспечиваться местным жителям, оперативному и общественному транспорту. Водителей просят использовать альтернативные маршруты и руководствоваться временными дорожными знаками.

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