В Таллинне закрывается для движения улица Кадака

В связи с асфальтированием улица Кадака и бульвар Кадака закрываются для движения транспорта на 29 и 30 апреля.
Асфальтироваться будут улица Кадака от улицы Лейва до бульвара Кадака и бульвар Кадака от улицы Кадака до улицы Калда. Проезд будет обеспечиваться местным жителям, оперативному и общественному транспорту. Водителей просят использовать альтернативные маршруты и руководствоваться временными дорожными знаками.
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