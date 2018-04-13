В Таллинне закрывается для движения перекресток Нарвского шоссе и улицы Пярнамяэ

В связи с реконструкцией с 10 часов утра 16 апреля по 30 августа закрывается для движения перекресток Нарвского шоссе и улицы Пярнамяэ.
Объезд с одной стороны через Пирита-Козе и по улице Клоостриметса, с другой — через Мууга и Петербургское шоссе.
Перекресток будет регулироваться светофорами, получит ряды для поворотов, что увеличит его пропускную способность. Будут созданы также ливневая канализация, современное освещение, тротуары, там, где их еще нет, и пр.
Во время работ участников движения просят строго руководствоваться временными дорожными знаками!