13.04.2018, 13:50

В Таллинне закрывается для движения перекресток Нарвского шоссе и улицы Пярнамяэ

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rus.delfi.ee
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Teetööd Tartus Turu tänaval
Teetööd Tartus Turu tänavalFoto: Helena Pass

В связи с реконструкцией с 10 часов утра 16 апреля по 30 августа закрывается для движения перекресток Нарвского шоссе и улицы Пярнамяэ.

Объезд с одной стороны через Пирита-Козе и по улице Клоостриметса, с другой — через Мууга и Петербургское шоссе.

Перекресток будет регулироваться светофорами, получит ряды для поворотов, что увеличит его пропускную способность. Будут созданы также ливневая канализация, современное освещение, тротуары, там, где их еще нет, и пр.

Во время работ участников движения просят строго руководствоваться временными дорожными знаками!

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