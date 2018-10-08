В Таллинне закрыт перекресток улиц Херне и Магазини
В результате начавшихся сегодня земляных работ в Таллинне с 8 по 10 октября закрыт перекресток улиц Херне и Магазини, сообщает управа Кесклинна.
В результате начавшихся сегодня земляных работ в Таллинне с 8 по 10 октября закрыт перекресток улиц Херне и Магазини, сообщает управа Кесклинна.
”Поскольку в результате работ проехать через перекресток улиц Херне и Магазини на автомобиле нельзя, то просим водителей избегать этого участка дороги. Жителям улицы Херне Восточно-Таллиннская центральная больница разрешила проезжать через парковку больницы домой, но из-за нехватки места парковаться на территории больницы возможности нет”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
Работы по реконструкции улицы Херне по заказу Таллиннского коммунального департамента начались 13 августа. В ходе ремонтных работ для пешеходов и велосипедистов будут созданы лучшие условия для передвижения. Кроме этого, будет отремонтирована проезжая часть, улучшена организация движения и условия парковки, решена проблема отвода дождевых вод, а также благоустроены зеленые зоны. Стоимость работ 1,91 миллиона евро. Работы будут завершены в ноябре.
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