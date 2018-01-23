В Таллинне выступит известный российский киновед Ирина Павлова

В январе 2018 года международный медиа-клуб ”Импрессум” проведет очередную встречу, посвященную современному российскому кино. На этот раз гостем клуба станет человек, которого вы не увидите в популярных фильмах и который никогда в качестве режиссера не произносил на съемочной площадке магическое слово: ”Мотор!!!”

И тем не менее роль киноведа и кинокритика Ирины Павловой, которую клуб ”Импрессум” пригласил приехать и выступить Таллине, в мире современного российского кино необычайно значительна, сообщает клуб. Ведь это именно она является художественным руководителем Российских программ Московского международного кинофестиваля, подбирая для демонстрации наиболее достойные кинематографические работы. Это Ирину Павлову в качестве авторитетного киноведа приглашают как члена жюри на многие зарубежные кинофестивали. А будущие звезды экрана по ее книгам и многочисленным статьям изучают теорию кино, историю современного кинематографа, осваивают основы актёрского мастерства, готовятся к профессиональной работе на телевидении, в театре, в киноиндустрии.

Тема публичной встречи, которую проведет в клубе ”Импрессум” Ирина Павлова: ”Современный российский кинематограф как зеркало российской жизни”. Речь во время этой встречи пойдет не только о кино, но и еще о том, как изменилась наша повседневная жизнь за последние четверть века, какие идеалы сегодня утверждаются и отметаются в обществе, как сталкиваются различные нравственные и политические позиции наших современников. И, наконец, как отображает все эти изменения общества современный российский кинематограф.

Ирина Павлова — кинокритик строгий, взыскательный. Зная мир современного кино во всех его тонкостях, она безжалостно отделяет в своих оценках отечественного кинематографа шелуху от зерен: открыто говорит о диктате продюсеров и комплексе самолюбования некоторых режиссеров, о переборе низкопробной пошлости в ряде фильмов. В то же время она бережно и заботливо поддерживает таланты, помогая им занять в кинематографе достойное место настоящих художников. А за выход на экраны некоторых работ вынуждена буквально сражаться.

Так, например, благодаря Ирине Павловой, в свое время зритель смог увидеть фильм ”Мастер и Маргарита” Юрия Кары, снятый еще в 1994 году, но из-за разногласий режиссёра и продюсеров семнадцать лет пролежавший на полке. ”Я и еще одна женщина, — позже рассказывала она, — вынули его на свет божий. В успех не верил сам Юра Кара, никто не верил — фильм превратился за эти годы в явление чуть ли не мифологическое… Сколько раз я позвонила одному человеку. Который наконец мне дал этот фильм: раз двести, наверно. Достала его тайный телефон и методично названивала. Замордовала я его так, что он наконец дал, чтобы отвязаться…”

У замечательного русского поэта Юрия Левитанского есть стихотворение ”Жизнь моя кинематограф”. Жизнь Ирины Павловой тоже с юных лет была связана с кино. Она окончила Ленинградский государственный институт театра музыки и кинематографии и аспирантуру Всесоюзного НИИ искусствознания в Москве. Защитила научную степень кандидата искусствоведения. Преподавала в целом ряде высших учебных заведений — от университета ”Barcley-University” в Сан-Франциско, США, до Санкт-Петербургского университета и Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Является учёным секретарём Государственного центрального музея кино в Москве. Наконец, по сценариям Ирины Павловой снято около десятка фильмов, в последние годы она также выступала в качестве кинопродюсера.

Словом, публичная встреча с Ириной Павловой обещает быть во всех отношениях интересной, познавательной, острой. Мероприятие состоится 30 января 2018 года в конференц-зале гостиницы Euroopa (улица Paadi 5 — район Таллинского пассажирского порта, рядом с NORDE CENTRUM), начало в 18 часов. Приглашаются журналисты, режиссеры, кинопродюсеры, актеры, театральные и кинокритики, преподаватели школ и вузов, студенты, старшеклассники и все, кто любит мир кино. Вход на мероприятие свободный с обязательной предварительной регистрацией на сайте клуба ”Импрессум”: http://www.impressum-club.eu.

Заявки для участия также принимаются по электронной почте: info@impressum-club.eu

Вопросы киноведу и кинокритику Ирине Павловой можно задать заранее на сайте клуба ”Импрессум” www.impressum-club.eu