В Таллинне высокотехнологичное дорожное покрытие будет производить электричество

Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф подчеркнул, что Таллинн первым из столиц Европейского Союза получил возможность установить высокотехнологичное покрытие, которое не только будет вырабатывать из солнечной энергии электричество, но и будет растапливать снег и лед, в нем будут установлены датчики скольжения, движения и проч., а также необходимое освещение дороги и дорожных объектов. Реализация проекта имеет большое значение, поскольку служит сближению науки и производства, а также создает предпосылки для создания продукции с высоким рыночным потенциалом.

В рамках проекта будет проведено прикладное исследование, в ходе которого будет создано решение, объединяющее элементы инфраструктуры и производство электричества из солнечной энергии. В результате будет производиться больше электроэнергии, чем потребляться, система будет устойчивой к погодным условиям, вандализму и дорожной нагрузке, а также сможет растапливать снег и лед.