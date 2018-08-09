09.08.2018, 11:50

В Таллинне высокотехнологичное дорожное покрытие будет производить электричество

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rus.delfi.ee
EST
В Таллинне высокотехнологичное дорожное покрытие будет производить электричество
фото иллюстративноеAllikas: Shutterstock

В соответствии с проектом решения Таллиннского горсобрания Таллиннский коммунальный департамент получит согласие на участие в проекте Европейского фонда регионального развития ”Развитие и применение дорожных покрытий, вырабатывающих электричество от солнечной энергии”, бюджет проекта должен составить 775 200 евро, соответствующая документация должна быть подписана руководителем Таллиннского коммунального департамента.

Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф подчеркнул, что Таллинн первым из столиц Европейского Союза получил возможность установить высокотехнологичное покрытие, которое не только будет вырабатывать из солнечной энергии электричество, но и будет растапливать снег и лед, в нем будут установлены датчики скольжения, движения и проч., а также необходимое освещение дороги и дорожных объектов. Реализация проекта имеет большое значение, поскольку служит сближению науки и производства, а также создает предпосылки для создания продукции с высоким рыночным потенциалом.

В рамках проекта будет проведено прикладное исследование, в ходе которого будет создано решение, объединяющее элементы инфраструктуры и производство электричества из солнечной энергии. В результате будет производиться больше электроэнергии, чем потребляться, система будет устойчивой к погодным условиям, вандализму и дорожной нагрузке, а также сможет растапливать снег и лед.

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