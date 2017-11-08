В Таллинне водитель автобуса напал на пассажира с собакой и был уволен

В понедельник поздно вечером водитель следовавшего в Ыйсмяэ автобуса номер 42 напал на одного из пассажиров из-за того, что у его мопса не было намордника.

”Автобус стоял на остановке Kaubamaja, когда в него вошли двое молодых людей, у одного из которых была маленькая собака, мопс”, — описывает очевидец. По его словам, через несколько минут водитель вышел из кабины и направился к молодым людям. Они о чем чем-то говорили, после чего водитель заявил по громкоговорителю, что отказывается ехать, пока в салоне находится собака. Большинство пассажиров в ответ на это сообщение покинули автобус, но молодые люди с собакой продолжали сидеть на своих местах.

”В то время, как народ выходил из автобуса, водитель подошел к молодым людям, нагнулся и снова сказал что-то. После этого он неожиданно набросился на молодого человека с собакой и стал бить его руками и ногами”. Очевидцы попросили водителя прекратить, на что тот ответил, что нахождение в автобусе собаки без намордника запрещено.

Пресс секретарь Tallinna Linnatranspordi AS Урмас Тооминг сказал Delfi, что такой случай действительно имел место: ”Мы поговорили с водителем и посмотрели записи с камеры. Водитель поступил совершенно неприемлемо и Tallinna Linnatranspordi AS всячески порицает его поведение. Исходя из этого мы расторгли трудовой договор с данным водителем”.

Тооминг пояснил, что перевозить собаку в общественном транспорте можно при наличии поводка и намордника, но если маленькая собачка сидит у пассажира на руках или в переноске, то использование намордника и поводка необязательно.

В полиции также подтвердили, что им поступило соответствующее заявление по факту применения насилия со стороны водителя автобуса. Более точные обстоятельства выяснит следствие.