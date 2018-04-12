12.04.2018, 11:25

В Таллинне во время Тотального диктанта будет проведен Bricks-диктант для детей


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Kirjandi kirjutamine
Kirjandi kirjutamineFoto: Andres Putting

14 апреля в 14:00 пройдет Bricks-диктант, в котором вместо букв и слов будут использоваться кубики Lego. Пока взрослые участники акции вспоминают правила правописания на Тотальном диктанте, их дети под руководством педагогов соберут диктант-конструктор, сообщает Raepress.

Мероприятие состоится в концертном зале Nordea одновременно с Тотальным диктантом. Bricks-диктант проходит в разных возрастных группах от пяти до восьми лет, по 24 человека в группе. Каждая возрастная группа участвует в одной сессии, которая состоит из подготовки, написания диктанта и самопроверки. Сессия каждой возрастной группы длится около 15 минут. В остальное время ребенок находится в игровой зоне под присмотром педагогов. Для участия обязательна предварительная регистрация, количество мест ограничено.

Цель мероприятия — сделать так, чтобы участники Тотального диктанта могли прийти на мероприятие всей семьей: пока родители проверяют свою грамотность в концертном зале Nordea, их детьми займутся педагоги.

Bricks-диктант — это авторский проект, который разработан специально для повышения грамотности у детей. Формат был разработан методистом Наталией Иванищевой и проводился на занятиях в крупнейшей в Эстонии школе робототехники и лего-конструирования. Занятие развивает внимание, память, логическое мышление, мелкую моторику рук, реакцию, фонематическое восприятие и пространственное мышление.

Чтобы зарегистрироваться на участие в Bricks-диктанте, нужно заполнить форму: https://goo.gl/M5gySE. Организатор мероприятия — недоходное объединение Bricks Club.

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