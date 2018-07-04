В Таллинне вновь появятся самоуправляемые автобусы, теперь на новой линии

Докторант ТУ Яанус Мюйр сообщил, что, скорее всего, весной следующего года в Таллинне на линию в рамках пилотного проекта вновь выйдут беспилотные автобусы.

По словам Мюйра, рассматривалось несколько вариантов, но в итоге было решено вывести автобус на маршрут кафе Katharinenthali-KUMU.

"Сейчас мы совместно с Таллиннским департаментом транспорта решили, что хотели бы запустить автобус от кафе Katharinenthali до Художественного музея и обратно. Трамвайная остановка Kadriorg находится от музея в более чем 700 метрах, что может стать настоящим вызовом для людей, испытывающих проблемы с передвижением. Департамент неоднократно получал письма о необходимости транспортного сообщения на данном отрезке, но большой автобус там пускать нецелесообразно”, — сказал специалист.