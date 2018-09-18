18.09.2018, 11:13

В Таллинне в честь столетнего юбилея Яана Кросса будет установлен памятник


rus.delfi.ee
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JAAN KROSS
JAAN KROSSFoto: KALJU SUUR/EPL Arhiiv

Таллиннская горуправа сформирует временную комиссию для того, чтобы установить памятник почетному гражданину города Яану Кроссу к столетию со дня его рождения.

Таллиннская горуправа 5 апреля этого года получила задание установить памятник к столетию почетного таллинца Яана Кросса.

”В работе комиссии будут участвовать эксперты из различных сфер, в нее также войдут представители каждой фракции, представленной в Таллиннском горсобрании, — сказал вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев. — Радостно, что горсобрание единодушно поддержало предложение установить памятник Яану Кроссу. Это свидетельствует о том, что творчество Кросса и его влияние на эстонскую литературу трудно переоценить. Для памятника будет выбрано достойное место”.

Яан Кросс многократно становился кандидатом на получение Нобелевской премии по литературе, с 1998 года он является кавалером Таллиннского гербового знака. 19 февраля 2020 года исполнится сто лет со дня рождения писателя. Значение коренного таллинца, Яана Кросса, в истории эстонской литературы неоценимо. В нескольких романах он описывал различные периоды истории Таллинна. Все это послужило тому, что было решено установить памятник писателю.

Задача комиссии — организовать конкурс эскизов будущего монумента и найти для него лучшее место не позднее 25 января 2019 года.

Председателем комиссии станет вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев. В комиссию войдут: руководитель Таллиннского департамента городского планирования Игнар Фьюк, заместитель руководителя службы главного архитектора Таллиннского департамента городского планирования Хендрик Мянд, руководитель Таллиннского коммунального департамента Айн Вальдманн, директор по связям с общественностью Таллиннской городской канцелярии Айн Саарна, городской дизайнер Таллиннского департамента городского планирования Урмас Калдару, ландшафтный архитектор Таллиннского департамента окружающей среды Кристина Куппер, советник бюро мэра города Юхан Падам и директор Таллиннского литературного центра Маарья Вайно.

К работе в комиссии приглашены представители фракций Таллиннского городского собрания: Прийт Пярн от фракции Исамаа, Карл Мартин Синиярв от фракции Социал-демократической партии, Андрес Коллис от фракции Центристской партии, Хелле-Мооника Хельме от фракции EKRE, Иви Ээнмаа от фракции Реформистской партии. Также приглашены Пауль Мянд из Союза художников Эстонии и Фреди-Арманд Томпс из Союза архитекторов Эстонии.

После выполнения поставленных задач и предоставления отчетности работа комиссии будет завершена.

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