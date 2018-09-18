В Таллинне в честь столетнего юбилея Яана Кросса будет установлен памятник

Таллиннская горуправа 5 апреля этого года получила задание установить памятник к столетию почетного таллинца Яана Кросса.

”В работе комиссии будут участвовать эксперты из различных сфер, в нее также войдут представители каждой фракции, представленной в Таллиннском горсобрании, — сказал вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев. — Радостно, что горсобрание единодушно поддержало предложение установить памятник Яану Кроссу. Это свидетельствует о том, что творчество Кросса и его влияние на эстонскую литературу трудно переоценить. Для памятника будет выбрано достойное место”.

Яан Кросс многократно становился кандидатом на получение Нобелевской премии по литературе, с 1998 года он является кавалером Таллиннского гербового знака. 19 февраля 2020 года исполнится сто лет со дня рождения писателя. Значение коренного таллинца, Яана Кросса, в истории эстонской литературы неоценимо. В нескольких романах он описывал различные периоды истории Таллинна. Все это послужило тому, что было решено установить памятник писателю.

Задача комиссии — организовать конкурс эскизов будущего монумента и найти для него лучшее место не позднее 25 января 2019 года.