В Таллинне установят памятник Сергею Довлатову

На сегодняшнем заседании Таллинская городская управа образовала временную комиссию по установке памятника писателю Сергею Довлатову.
Комиссия создана для исполнения соответствующего решения городского собрания.
Один из самый ярких представителей новейшей русской литературы Сергей Довлатов в 1972-1975 годах жил в Таллинне и работал корреспондентом газеты "Советская Эстония". 3 сентября 2021 года исполняется 80 лет со дня рождения писателя. "К такой дате вполне уместно, — подчеркнул вице-мэр Таллинна и председатель комиссии Вадим Белобровцев, — установить памятник писателя, старт литературной деятельности которого приходится на период его пребывания в нашем городе". Именно здесь был разобран под давлением органов советской госбезопасности его уже сверстанный сборник рассказов "Пять углов", таллинскому периоду посвящена одна из лучших книг Довлатова — "Компромисс" — сверкающее довлатовским юмором описание советского абсурда.
В 2014 году именем Сергея Довлатова была названа одна из улиц Нью-Йорка, в 2016 году памятник ему был открыт в Петербурге. В Таллинне уже пять раз проходили Довлатовские дни. В порядке гражданский инициативы на доме, где жил писатель (улица Вабрику, 41), установлены мемориальные доски.
Комиссия должна не позднее 3 июня 2019 года провести конкурс эскизов памятника и определить место, где он будет установлен. В состав комиссии включены и члены семьи Довлатова, живущие в США.