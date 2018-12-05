В Таллинне у нескольких остановок общественного транспорта появились новые названия

В Нымме остановка автобусов между железнодорожными станциями Лийва и Мяннику получила название Валдеку, поскольку расположена вблизи переезда через эту улицу. Расположенная на улице Лаагна вблизи перекрестка с улицей Вильмса остановка получила название Вильмси, остановка вблизи перекрестка улиц Мооналао и Котермаа получила название по первой из указанных улиц, остановка на улице Пирита получила название Маялестусвялья (Мемориальная), поскольку находится близ мемориала на Маарьямяги. Новая остановка на улице Петербури обрела название Кивимурру, поскольку расположена около перекрестка с этой улицей.

В связи с изменением ситуации после реконструкции транспортной развязки в Хааберсти остановка общественного транспорта на улице Раннамыйза в районе этой развязки переименована в Хааберсти ринг (круг Хааберсти), чтобы не было на одной линии двух одноименных остановок.