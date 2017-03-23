В Таллинне текст Тотального диктанта зачитает Дмитрий Харатьян

Известный российский актер театра и кино Дмитрий Харатьян прибудет в Таллинн специально, чтобы выступить в роли ”диктатора” во время всемирной акции грамотности.

”На днях пришла радостная весть о том, звезда любимой многими картины ”Гардемарины, вперед!” Дмитрий Харатьян принял наше приглашение принять участие в Тотальном диктанте. Уже через две недели в ледовом холле ”Тондираба” все желающие смогут под диктовку известного актера проверить свои знания русского языка”, — сообщил вице-мэр Михил Кылварт.

Тотальный диктант пройдет в Таллинне в юбилейный, пятый раз. В 2016 году Таллинн побил рекорд по числу участников среди городов за пределами России: проверить владение русским языком под диктовку известного российского актера Леонида Ярмольника собрались 2300 человек.

Подготовиться к диктанту жителям Таллинна помогут ставшие традиционными курсы ”Русский по субботам”. Еще можно успеть на два занятия — 25 марта и 1 апреля в Auditorium Maximum (А-002) Таллиннского Университета (Нарва мнт. 29). Начало в 11 часов. Занятия проведет лектор Гуманитарного института Таллиннского университета Наталия Чуйкина.

Курсы ”Русский по субботам” бесплатные и открыты для всех желающих, предварительная регистрация не требуется. Регистрация на участие в Тотальном диктанте начнется 29 марта.

Тотальный диктант — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции — показать, что быть грамотным — важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Первый Тотальный диктант состоялся в 2004 году как студенческая акция ”Глум-Клуба” — творческого объединения гуманитарного факультета НГУ. За 13 лет существования Тотальный диктант превратился в масштабное всемирное событие. В 2016 году акция прошла в 732 городах, охватив 68 стран, ее участниками стали более 145 000 человек. Текст Тотального диктанта каждый год специально для акции создает известный писатель. В этом году автором текста стал Леонид Юзефович.