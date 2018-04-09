09.04.2018, 22:00

В Таллинне стартует международный проект, призванный уменьшить сброс в море опасных веществ


rus.delfi.ee
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Pilvine taevas ja Läänemeri
LäänemeriFoto: Ilmar Saabas

Завтра и послезавтра, 10 и 11 апреля, в Таллинне пройдут стартовые мероприятия международного проекта „HEAWATER — оздоровление малых рек водосбора Балтийского моря путем предупреждения попадания в них питательных и опасных веществ", финансируемого в основном Центрально-Балтийской программой Еврокомиссии. Проект призван уменьшить сброс этих веществ в Балтику не менее чем на 10%, сообщает Раэпресс.

Рассчитанный на три года проект реализуется в Таллинне, Турку и Сёдерхамне, в каждом из которых предметом анализа станет небольшая река. В Таллинне он непосредственно затронет оздоровление двух русл речки Мустйыги до ее впадения в залив. По итогам анализа будут разработаны и апробированы как механические, так и природного характера меры, снижающие загрязнение вод.

Мустйыги — одна из 16 рек, протекающих по территории Таллинна. Она берет начало у подножия Ныммеского глинта и впадает в Коплискую бухту. Площадь водосбора составляет около 14 квадратных километров, в основном в Мустамяэ и Кристийне. Длина речки — 1,8 км. Почти на всем своем протяжении она сейчас отведена в трубу ливневой канализации.

Суммарная стоимость проекта — 1 898 060 евро, из которых на Таллинн приходится 534 987 евро. Из этой суммы за счет Центрально-Балтийской программы покрываются 84,4%.

С проектом можно подробнее ознакомиться на сайте http://www.tallinn.ee/heawaterhttp://www.tallinn.ee/heawater

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