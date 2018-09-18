В Таллинне стартовал марафон электромобилей

А в 10.40 старт взял экипаж вице-мэра Таллинна Зюлейхи Измайловой и актера Иво Ууккиви, названный "Пыкзит" (Põxit), который пройдет этап между Таллинном и Пярну.

Название экипажа означает на сочетании двух языков — эстонского и английского: "нет! сланцевой энергетике" как вредной для экологии. Поэтому и электромобиль, пока он заряжается "грязным" электричеством — не выход, считает Измайлова.

Участники нынешнего марафона по маршруту Хельсинки — Монте Карло пройдут с 17 по 29 сентября по территории 10 государств и сделают остановки в 37 городах. Этот маршрут совпадает с тем, по которому проходило от Балтики до Средиземноморья ралли в 1930 году.

Соревнования проводятся в двух классах — Nissan Leaf EV и т.н. свободный класс. Патрон ралли — принц Монако Альберт II.