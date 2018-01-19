В Таллинне сожгут новогодние елки

В воскресенье, 21 января, в 18 часов в Ласнамяэ начнется традиционный спектакль с огненными скульптурами и большим костром из праздничных елок.

В следующую субботу, 27 января, фестиваль огня пройдет в Мустамяэ, на стадионе возле центра культуры "Кая". Совместный праздник "Зимнего огня" Крийстине и Кесклинна проведут в воскресенье, 28 января.

В Ласнамяэ мероприятие пройдет на пустоши Паэвялья (Нарвское шоссе, 150/90). Добраться туда можно на автобусах линий 12, 29, 60, 63 и 65 (остановка Паэвялья). Возможности поставить автомобиль там ограниченны, поэтому лучше воспользоваться общественным транспортом.

Елки из Кристийне и Кесклинна зажгутся в 18 часов на Детском стадионе за зданием суперминистерств между улицами Суур- и Вяйке Америка. Там будет создана композиция, отсылающая к 100-летию Эстонской Республики.

Точку в сожжении скульптур поставит Пыхья-Таллинн 17 февраля на Каларанна, где праздник начнется в 15 часов, а огненные скульптуры зажгутся в 18 часов. Этим одновременно будет отмечаться и начало Года собаки. И сюда желательно приезжать на общественном транспорте — автобусе линии 73. Вход — со стороны Рыбного рынка.

А вот в Нымме решили елки не сжигать. Там ставится эксперимент по переработке их на древесную стружку, которой можно выстилать тропы здоровья.