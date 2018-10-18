В Таллинне создана Комиссия по примирению членов квартирных товариществ



Как отметила вице-мэр столицы Эха Вырк, явную необходимость такого арбитражного органа подчеркивает хотя бы то, что в комиссию обращаются и люди из других районов Таллинна. Поэтому, по мнению Вырк, пора уже подумать о создании такого рода консультаций во всех районах.

Старейшина Ласнамяэ Мария Юферева сообщила, что за девять месяцев комиссия рассмотрела почти 200 спорных вопросов, причем оперативно решение было найдено более чем в 60% случаев. Комиссия подготовила также проекты устава и правил внутреннего распорядка квартирного товарищества, которые доступны бесплатно на эстонском и русском языках. При необходимости комиссия проводит "круглые столы" с участием сторон спора или юрист делегируется на общее собрание товарищества. Согласно заключенному с районной управой договору поручения, комиссия принимает дважды в неделею — по вторникам и пятницам с 10 до 12 часов в здании Ласнамяэской управы (ул. Палласти, 54). Предварительная регистрация по телефону 5625 7713 или электронной почте info@progressor.ee. По этому адресу квартирное товарищество по заявлению председателя может получить и указанные выше проекты.