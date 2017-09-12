В Таллинне создается единая инфосистема в области коммунального хозяйства

Подготовлен проект постановления Таллинского городского собрания об участии Таллинна в финансируемом Европейским фондом регионального развития проекте создания единой городской информационной системы работ по уходу, благоустройству и озеленению, которая упростит процессы, связанные с организацией этих работ, в том числе проведение тендеров и контроль за качеством работ, сообщает Раэпресс.

В частности, проектом предусматривается создание картографического приложения, облегчающего подготовку тендеров, учет объектов и позволяющего избегать дублирования работ. Отдельное приложение будет создаваться для администрирования решения проблем в области благоустройства, поднятых общественностью.

Как сообщил вице-мэр Калле Кландорф, сейчас в городе в этой области используются 15 инфосистем, очень слабо увязанных между собой. Новая не только улучшит организацию всего дела, но и сократит расходы на содержание и обслуживание с 80 до 30 тысяч евро в год.

Суммарный бюджет проекта — 440 600 евро. Для поиска создателя системы и ее мобильного приложения будет объявлен тендер.