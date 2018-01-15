В Таллинне состоятся бесплатные уроки расчета не облагаемого дохода

Таллинский департамент предпринимательства совместно с Налогово-таможенным департаментом и районными управами приглашает на бесплатные "уроки" расчета не облагаемого подоходным налогом дохода.

Информационные часы проводятся в связи с тем, что с 1 января вступил в силу закон с новыми положениями о размерах не облагаемого налогом дохода. На русском языке инфочасы будут начинаться в 12.00. На них консультант из Налогово-таможенного департамента Наталья Вьюнова расскажет, как определять эту не облагаемую часть дохода в случае, если человек работает в нескольких местах, если размер его зарплаты не постоянен, если в доходы входят пенсии, пособия и пр.

Предварительная регистрация здесь.

Инфочасы будут проходить:

18 января в Хааберстиском центре досуга (улица Эхитатяте, 109A/ 2 III этаж)

19 января в центре культуры "Сальме" (улица Сальме, 12)

24 января в залле Кристийнеской районной управы (улица Тулика, 33B/ II этаж)

25 января в зале Ласнамяэской районной управы (улица Палласти, 54/ I этаж)

30 января в култтурной центре "Кая" в Мустамяэ (улица Вильде, 118)

31 января в актовом зале Ныммеского дома (улица Валдеку, 13)

6 февраля в доме Хопнера в Кесклинна (Ратушная площадь, 18/ IV этаж)

7 февраля в зале Пиритаской районной управы (улица Клоостри,6/ I этаж)