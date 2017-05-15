В Таллинне состоялась республиканская Эстафета русского языка

Уже по традиции в преддверии Дня славянской письменности и культуры состоялась республиканская Эстафета русского языка, организованная Таллиннским институтом Пушкина совместно с Reval Media Agency, Эстонской ассоциацией преподавателей русского языка и литературы, при поддержке Фонда Русский мир, сообщает Институт Пушкина.

Любителей и знатоков русского языка — учеников эстонских школ со всех уголков Эстонии — приняла Таллиннская гимназия Arte.

"Эстафета — это передача чего-либо дальше, по-существу принцип Евровидения. Кто победил — тот и проводит. В нашем случае передается Кубок за знание русского языка. Каждый год он уходит в гимназию команды-победителя, которая и принимает в следующем году гостей со всей Эстонии", — прокомментировала мероприятие автор идеи и директор Института Пушкина профессор Инга Мангус.

"Организаторы, по-договоренности со школами, решили, что в эстафете участвуют только эстонские ребята, которые изучают русский язык как иностранный. И жюри внимательно следит, чтобы не было нарушений. Ведь именно в этом изюминка мероприятия", — добавила она.

В следующем году Эстафета пройдет в Кунда.