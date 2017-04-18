20 апреля 2017 года в Центре русской культуры в Таллинне состоится заседание попечительского совета программы «Стипендия мэра Москвы» при участии представителей посольства России.

На заседании будут обсуждены итоги прошедшего осеннего семестра 2016-2017 учебного года, подтверждены действующие стипендиаты и кандидаты в стипендиаты на весенний семестр 2016-2017 учебного года по результатам зимней сессии 2016-2017 учебного года, проблемы стипендиатов и попечителей и их решение, планы на будущее.

Новым стипендиатам, утвержденным по результатам летней сессии 2015-2016 учебного года, будут торжественно вручены грамоты и значки с символикой Москвы ”Стипендиат Мэра Москвы”, именные банковские карточки банка ВТБ, на которые перечислены стипендии. Лучшему попечителю за осенний семестр будет вручен памятный сувенир.

Данная московская программа реализуется в целях сохранения и развития интеллектуального потенциала российских соотечественников стран Латвии, Литвы, Эстонии, Азербайджана, Молдавии, Приднестровья, Армении, а также оказания содействия их обучению в высших учебных заведениях с преподаванием предметов на русском языке в странах проживания.

Ежегодно, вот уже двадцать один год, Эстонии выделяется до 60 стипендий Мэра Москвы. Их распределением, отбором кандидатов на ее получение по-прежнему занимается Попечительский совет, состоящий на данный момент из 13 человек. За двадцать один год в Эстонии обладателями стипендии стали более четырехсот студентов, получивших с помощью программы высшее образование на русском языке. Большинство из них успешно работают в Эстонии и являются активной частью ее русскоязычного сообщества. Главными критериями отбора стипендиатов являются обучение на русском языке, успешная учеба, и сложное материальное положение студента.

В 2016 году к 20-летию программы проведены торжественные мероприятия в Таллинне и Риге.

Программой ”Стипендия мэра Москвы” в Эстонии занимается некоммерческая организация ”Русский Дом”. Информация о стипендии находится на сайте rao.ee.