В Таллинне состоится международный креативный лагерь Creators’ Camp 2018

В течение недели авторитетные спикеры соцсетей познакомятся с достопримечательностями города, эстонской культурой и традициями и будут участвовать в творческих акциях. Участники лагеря расскажут о Таллинне языком фотографий, видео, влогов и блогов, а также в формате story. Цель — охватить такими материалами аудиторию до миллиона человек в возрасте от 18 до 35 лет, в основном живущих в Европе.

”Интерес к нашему креативному лагерю в Таллинне оказался неожиданно велик. Участников пришлось отбирать из 400 желающих. Думаю, что в результате появится много увлекательных материалов о столице Эстонии как туристическом направлении, — рассказал вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу. — Надо продолжать целенаправленно знакомить людей с нашим городом даже несмотря на то, что его уже посетили в прошлом году 4,5 миллиона зарубежных гостей и девять из десяти готовы рекомендовать Таллинн своим друзьям”.

К работе в лагере и созданию материалов о Таллинне будут привлечены также кругосветные путешественники из числа эстонцев, известные за рубежом фото- и видеографы Катри Пальм и Юхани Сярглеп.