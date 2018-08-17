17.08.2018, 10:50

В Таллинне состоится международный креативный лагерь Creators’ Camp 2018

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rus.delfi.ee
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В Таллинне состоится международный креативный лагерь Creators’ Camp 2018
Foto: Sven Arbet

Таллиннский департамент предпринимательства в рамках креативного лагеря Creators’ Camp с 16 по 23 августа будет принимать известных авторов социальных сетей из разных стран. Цель проекта — найти новых послов Таллинна, которые распространили бы по миру позитивный образ столицы Эстонии как туристического направления, сообщает Раэпресс.

В течение недели авторитетные спикеры соцсетей познакомятся с достопримечательностями города, эстонской культурой и традициями и будут участвовать в творческих акциях. Участники лагеря расскажут о Таллинне языком фотографий, видео, влогов и блогов, а также в формате story. Цель — охватить такими материалами аудиторию до миллиона человек в возрасте от 18 до 35 лет, в основном живущих в Европе.

”Интерес к нашему креативному лагерю в Таллинне оказался неожиданно велик. Участников пришлось отбирать из 400 желающих. Думаю, что в результате появится много увлекательных материалов о столице Эстонии как туристическом направлении, — рассказал вице-мэр Таллинна Айвар Рийсалу. — Надо продолжать целенаправленно знакомить людей с нашим городом даже несмотря на то, что его уже посетили в прошлом году 4,5 миллиона зарубежных гостей и девять из десяти готовы рекомендовать Таллинн своим друзьям”.

К работе в лагере и созданию материалов о Таллинне будут привлечены также кругосветные путешественники из числа эстонцев, известные за рубежом фото- и видеографы Катри Пальм и Юхани Сярглеп.

Айвар Рийсалу полагает, что такие мероприятия весьма эффективны. ”По данным опроса зарубежных гостей Таллинна, две трети из них уверены, что на их выбор столицы Эстонии в качестве туристического направления повлияли каналы социальных медиа”, — говорит господин Рийсалу.

22 августа в 15 часов на площадке Rahva Raamat торгового центра Viru участники креативного лагеря расскажут о своих впечатлениях о Таллинне, опыте работы в соцсетях в качестве кругосветных путешественников.

К обсуждению приглашаются все желающие.

В креативном лагере Creators’ Camp 2018 Tallinn принимают участие:

  • Алекесандр Снитовский из России, блогер,
  • Валерия Соколова из России, фотограф,
  • Журден Тьюли из Канады, фотограф,
  • Марк Харрисон из Австралии, фото- и видеограф,
  • Мэрием Кан из Турции, видеоблогер,
  • Симон Снопек из Словакии, фото- и видеограф,
  • Сэм МакАлистер из Ирландии, фото- и видеограф.
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