В Таллинне состоится международное шествие поддержки по запрету звероферм

Сегодня организация MTÜ Loomade eestkoste organisatsioon Loomus (Некоммерческая организация по опеке животных Лоомус) и движение ”От имени животных” организуют в Таллинне шествие в поддержку запрета звероферм в Эстонии. В этот день во многих Европейских странах перед посольствами Эстонии проводятся демонстрации.

"Первый раз в истории Эстонии состоится демонстрация и шествие, к которым присоединяются люди со всей Европы. О ситуации в Эстонии мы информировали организации по защите животных от Америки о Белоруссии. Все они сопереживают нам и надеются, что представители Рийгикогу примут решение, благоприятное для животных и природы", — сказала руководитель ”Лоомус ”Кадри Таперсон.

Демонстранты соберутся в 15:00 около Мусумяги (Горка поцелуев) со стороны улицы Валли. Шествие направится через Старый город и ориентировочно к 16 часам прибудет к Рийгикогу.