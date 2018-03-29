В Таллинне состоится конференция мировых игровых компаний GameDev Days 2018

16 и 17 апреля Kultuurikattel соберет более 500 ключевых представителей крупнейших мировых игровых компаний, таких как Epic Games, Derivco, Unity, Wargaming, Playrix и многих других.

Приветственную речь на открытии конференции произнесет министр культуры Индрек Саар.

Традиционно, конференцию GameDev Days организует и проводит Creative Mobile, крупнейший разработчик и издатель игр в Эстонии, при поддержке IGDA Estonia, некоммерческого профессионального объединения, чья цель помогать в продвижении карьеры и оказывать всестороннее содействие разработчикам игр.

В этом году на конференции GameDev Days будут представлены 3 сессионных трека охватывающих все значимые тенденции индустрии разработки.

Помимо лекций, в течение обоих дней конференции пройдут воркшопы, практические семинары, круглые столы и панельные дискуссии, на которых обсудят успешные бизнес модели, работу с издателями, выход на мировой рынок.

Независимые разработчики игр смогут продемонстрировать свои последние проекты на выставке игр Game Village, получить обратную связь от участников конференции и побороться за главный приз.

Лучший проект будет выбран общим голосованием и награжден бесплатными билетами на мероприятие Casual Connect.

Цель конференции GameDev Days состоит в том, чтобы развивать и культивировать индустрию игр в Эстонии. Сделать это мероприятие интересным как для молодых разработчиков, находящихся в творческом поиске, мечтающих создать свою собственную игру, так и для профессионалов отрасли, готовых делиться полученным опытом и налаживать новые бизнес связи.