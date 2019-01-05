В Таллинне сохраняется положительный естественный прирост населения

В декабре зарегистрировано 352 рождения и 377 смерти, в ноябре, соответственно, 387 и 374. ЗАГС зарегистрировал 2455 браков и 1148 разводов, а значит, на каждые два заключения брака в прошлом году приходилось одно расторжение. В декабре прошлого года в Таллинне заключили 166 брачных союзов, 92 – распались.

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